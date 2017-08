Vacanze a settembre? La scelta cade sull'agriturismo

(Teleborsa) - Con le buone previsioni del mese di settembre si stimanoin una estate che fa segnare unE’ la fotografia scattata da una analisi dellaa commento delleAd apprezzare il mese di settembre – sottolinea la Coldiretti - sono soprattutto gli amanti della tranquillità che vogliono cogliere l’ultimo scampolo dell’estate per riposarsi e tornare in forma alla routine quotidiana.In questo periodo si registra, infatti, un aumento del peso in percentuale del turismo in montagna, nei parchi e nelle campagne rispetto alle altre mete tradizionali. Una vacanza a contatto con la natura con lunghe passeggiate nei boschi è l’ideale per tanti turisti e buongustai che possono oltretutto anche approfittare delle numerose sagre che proprio in questo mese abbondano per farattraverso piatti tipici e specialitàA far scegliere una delleè certamente secondo Campagna Amica l'opportunità di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all'aria aperta avvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti.