Wall Street parte bene grazie a dati economia

(Teleborsa) -, mettendo da parte le preoccupazioni per la crisi diplomatica con lae grazie ad una serie diIl mercato è stato galvanizzato dal dato molto positivo di ADP sugli occupati del settore privato e da quello del PIL americano rivisto al rialzo al 3% A New York, l'indicesi ferma a 21.858 punti (-0,03%); sulla stessa linea lo, che apre la seduta a 2.447 punti (+0,03%). In frazionale progresso il(+0,35%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,52%) e(-0,46%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Fra i più forti ribassi si segnala, che apre la seduta con un -0,74%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,59%.