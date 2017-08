Zucchi, l'assemblea approva il bilancio e adegua compensi CdA

Vincenzo Zucchi

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti dellaha approvato il Bilancio relativo all’esercizio 2016, i cui risultati sono stati comunicati in data 12 luglio 2017.L’Assemblea ha inoltre proceduto all’integrazione del Collegio Sindacale nominando Giuliana Monte quale Sindaco Effettivo e Barbara Castelli quale Sindaco Supplente. Le stesse resteranno in carica sino alla data di approvazione da parte dell’assemblea del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018.Il Collegio Sindacale risulta, pertanto, così composto: Alessandro Musaio, Presidente, Marcello Romano e Giuliana Monte, Sindaci Effettivi, Fabio Carusi, Giuseppe Tarantino e Barbara Castelli, Sindaci Supplenti.L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di adeguare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione ad Euro 510.000 in quanto l’attuale compenso (pari a 100.000 annui complessivi per l’intero organo amministrativo) non pare commisurato alla responsabilità assunta.