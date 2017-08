Autogrill rinnova per 25 anni commessa in New Jersey, titolo vola in Borsa

Autogrill

Autogrill

(Teleborsa) -ha raggiunto tramite la controllata americana, un(NJTA) per proseguire per ulteriori 25 anni la gestione delle attività di ristorazione in 16 aree di servizio lungo la New Jersey Turnpike e la Garden State Parkway.Lo precisa il gruppo in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal Governatore dello Stato del New Jersey. L’accordo è soggetto all’approvazione finale da parte del Board of Commissioners della NJTA prevista indicativamente entro il mese di settembre 2017.Frattanto, il titolovola in Borsa,k con un guadagno del 3,2% a 11,25 euro. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 11,52 e successiva a quota 12,07. Supporto a 10,97.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)