FCA, Mike Keegan nominata Head of Communications

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Mike Keegan è stata nominata alla carica di Head of Communications di(FCA).Keegan assumerà la responsabilità della comunicazione corporate e di prodotto del Gruppo, in stretto coordinamento con i team di comunicazione delle regioni e dei settori di business. Keegan avrà inoltre la supervisione delle attività di Investor Relations della società ed assumerà responsabilità diretta di Communications per il Nord America.Mike Keegan ha più di 25 anni di esperienza nella società, dove nei tempi più recenti ha ricoperto il ruolo di Head of Human Resources, North America e di Coordinator del Group Executive Council (GEC). Mike continuerà a riferire al CEO e conserverà inoltre il suo ruolo di Coordinator del GEC.