Francia, lieve ripresa per l'inflazione

(Teleborsa) -, mentre irimangono sostanzialmente fermi a. Lo afferma l'Istituto Statistico Nazionale Francese ().Secondo ladei prezzi al consumo, questi ultimi dovrebbero crescere allo 0,9% su, rispetto al +0,7 mese precedente. Su, l'inflazione è attesa in recupero al +0,5% dal -0,3% rivisto di luglio (-0,4% il preliminare) in linea con le attese., una misura utilizzata dalla, ha segnato una variazione pari a +1%, in salita rispetto al +0,8% di luglio.Il dato finale deiè rimasto invariato in termini congiunturali dopo il -0,3% di giugno (-0,4% il preliminare). Su base tendenziale si è registrato un incremento dell'1,5% dopo il +1,6% precedente (1,5% il dato non rivisto).I prezzi dei prodotti destinati alsono cresciuti dello 0,1%, dopo il -0,3% precedente, mentre i prezzi all'hanno riportato un -0,1% dal -0,6% precedente.