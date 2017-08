FS, Busitalia acquisisce pieno possesso olandese Qbuzz

(Teleborsa) - FS Italiane, tramite la propria controllata Busitalia, acquisisce da Nederlandse Spoorwegen (NS, Ferrovie olandesi) la piena proprietà di(aree Utrecht e Groningen-Drenthe), per un controvalore di 30 milioni di euro.Il closing dell’operazione è avvenuto al termine dell’iter procedurale e autorizzativo previsto, nonché dopo ildi euro ed EBIT di 9 milioni.: complessivamente 614 bus e 26 tram. Ha trasportato nel 2016 circa 160mila passeggeri al giorno e impiega 1.670 persone. Bigliettazione elettronica, titoli di viaggio e informazione alla clientela sono integrati con le altre modalità di trasporto pubblico.”, sottolinea. “Qbuzz opera attualmente nella aree di Utrecht e Groningen-Drenthe, ma contiamo di partecipare a gare anche in altre aree dell’Olanda” - continua Mazzoncini -. “Il, come previsto dal Piano industriale 2017-2026.e siamo già uno dei principali operatori del mercato: primi in Italia e in Grecia, secondi in Germania e siamo presenti in Gran Bretagna e Francia. Le attività all’estero del Gruppo – conclude Mazzoncini – attualmente valgono il 13% dei ricavi. L’obiettivo è quello di passare entro il 2026 da 1 a 4 miliardi di fatturato”.