FS, la "regina" delle locomotive a vapore celebra i 150 anni della Ferrovia del Brennero

(Teleborsa) - La mitica 685 della Fondazione FS Italiane, "la regina" delle locomotive a vapore,, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni della Ferrovia del Brennero.La locomotiva, chiamata "la regina" perché, ha in composizione alcune(due tipo 32000, tre "cento porte" ed una di prima classe serie 10000).in fatto di trazione a vapore, guadagnandosi l’appellativo di “regina” proprio per le sue eccellenti prestazioni.della Fondazione FS Italiane (+47% rispetto al 2015) e 230 gli eventi turistici (+39%) organizzati su vecchie linee ferroviarie d’interesse storico o paesaggistico.grazie alla. Seguono le regioni dove sono presenti tracciati storici di particolare interesse, resi di nuovo agibili dalla Fondazione FS per il turismo ferroviario con il progetto “Binari senza tempo”: la ferrovia del Lago in Lombardia, della Val d’Orcia in Toscana, dei Templi in Sicilia, della Valsesia e del Tanaro in Piemonte, la ferrovia dell’Irpinia in Campania.