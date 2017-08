Imvest da esecuzione all'accordo con Edilnova Romana

Imvest

(Teleborsa) -, società immobiliare specializzata in servizi di locazione, comunica chestipulato con quest’ultima a fine luglio.Per effetto dell'esecuzione dell'accordo è statopari ad 30 milioni di euro, ed i relativi interessi maturati a favore di Edilnova, comprensivi della cedola scaduta in data 6 giugno 2017 nonchè del rateo calcolato sino alla data di stipula dell’accordo.Contestualmente, sono stati trasferiti ad Edilnova i titoli obbligazionari rappresentativi il Prestito, l’intera partecipazione, del 48,69% in Barcaccia S.r.l. e l’intera partecipazione del 40%in I.T.E.T. S.r.l. in liquidazione, che Imvest deteneva.La posizione finanziaria netta di imvest risulta, pertanto, migliorata di 30,8 milioni di Euro.Il titolo Imvest stamattina registra in Borsa un calo dell'1,48%.