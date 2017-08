Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa meglio della buona performance degli euro listini.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,08%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,42%.Lomigliora, toccando i 168 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,04%.composta, che cresce di un modesto +0,44%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,89%. Performance modesta per, con un +0,58%., con ilin aumento dello 0,77%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,3 miliardi di euro, con un incremento del 26,57%, rispetto ai precedenti 1,81 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,41 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 229.385, rispetto ai precedenti 186.110.Su 220 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 46 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 160 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 14 azioni del listino milanese.(+3,64%),(+2,51%) e(+2,47%) in buona luce sul listino milanese. Il settore, con il suo -2,52%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, svettacon un importante progresso del 5,77%, grazie ai nuovi contratti in Ghana ed Angola Vola, con una marcata risalita del 4,36% dopo i risultati di periodo Brilla, con un forte incremento (+2,68%) in un settore chip che ha beneficiato anche del fermento per le offerte a Toshiba Ottima performance per, che registra un progresso del 2,18% sulla promozione di Goldman Sachs Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,82%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.di Milano,(+7,84%),(+6,11%),(+4,64%) e(+3,97%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,36%.