Saipem si aggiudica nuovo contratti offshore in Ghana e Angola

Saipem

(Teleborsa) -La oil company ha acquisito, a complemento di quelli precedentemente assegnati nel corso del 2016 e del 2017. Le attività, che verranno realizzate dalla divisione, prevedono la costruzione e la successiva installazione, in acque profonde, di Umbilicals, Risers e Flowlines (Deep Water SURF) necessari allo sviluppo del Blocco 15/06, situato a 350 km a nord ovest di Luanda e a 130 km a ovest di Soyo.Saipem si è poi aggiudicata, nell’ambito delle attività di Maintenance, Modifications ed Operations (MMO) che fanno capo sempre alla divisione E&C Offshore, unnecessarie ad aumentare la capacità dellesituate presso i porti di Takoradi e Tema in Ghana.Tra le nuove acquisizioni, infine,per la realizzazione dell’ultimo tratto della relativa pipeline che attraversa il Mar Baltico e del suo approdo a terra a Greiswald in Germania.I nuovi ordini hanno messo le ali al titolo Saipem in Borsa, dove vanta un guadagno del 2,17% a 3,012 euro. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 3,02 e successiva a quota 3,038. Supporto a 3,002.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)