TIM, Vivendi ribadisce: "Nessun controllo su assemblea"

Vivendi

Telecom Italia

(Teleborsa) -non esercita nessun controllo di fatto di. Lo ribadisce il gruppo francese nella nota sui conti delche si è chiuso con, in aumento del 7,8%.a 176 milioni di euro. Confermati i target per il 2017."Vivendi conferma di non esercitare alcun controllo di fatto su Telecom Italia ai sensi dell'art. 93 del Testo unico della finanza e dell'art. 2359 del codice civile". La partecipazione in Telecom "non è sufficiente a determinare alcuno stabile esercizio di una influenza dominante sulle assemblee dei soci di Telecom".Vivendi intende "promuovere una strategia a lungo termine di sviluppo della convergenza tra telecomunicazioni e contenuti".