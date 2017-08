Viaggi? Quelli d'affari sono più produttivi grazie alla tecnologia

(Teleborsa) -I viaggiatori d’affari stanno utilizzando più dispositivi elettronici e si sentono più produttivi mentre sono in viaggio per lavoro. E' quanto emerso dalpubblicato da Carlson Wagonlit Travel. Lo studio, condotto su oltre 1.900 business traveller, ha rivelato che portano con sé in media quattro diversi tipi di device (telefono cellulare, tablet, computer portatile, ecc.).dato che l’80% dei viaggiatori in tutto il mondo si affida proprio al telefono per portare avanti il lavoro.I viaggiatori d’affari sono in cerca di opportunità., infatti, cerca in modo proattivo occasioni per viaggiare - un dato di nove punti superiore a qualunque altro Paese in Europa -trova stimolanti i viaggi di lavoro. Gli italiani in particolare amano esplorare e sono molto socievoli in viaggio, tanto che quasi tre su quattroamano dedicare tempo a visitare i luoghi in cui viaggiano e quasi lo stesso numerocerca di socializzare. Sebbene amino viaggiare, anche gli italiani sentono nostalgia di casa al punto che la metà dichiara di sentire le persone con cui vive più di una volta al giorno.