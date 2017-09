Agriturismi a prova di bambino: è il Trentino Alto Adige la regione più family friendly

(Teleborsa) - Bambini e natura, un binomio che fa fatica a decollare, specie per quelli che vivono in città e hanno perso il lavoro.Domande a cui in pochi sanno rispondere.Per avvicinare le famiglie ad una forma di ospitalità che faccia riscoprire ai più piccoli la bellezza della terra, Agriturismo.it , lancia l’iniziativa Mese dei Bambini svelando i risultati di uno studio tutto dedicato alle famiglie.- Famoso per le bellezze paesaggistiche e per la natura incontaminata, il Trentino Alto Adige è meta blasonata per gli amanti del verde e delle montagne. Ma non solo: la regione vanta anche il primato per l’accoglienza dei più piccoli in agriturismo. In Trentino Alto Adige ben il 74% degli agriturismi che si danno visibilità online, infatti, è a misura di bambino. Si sono distinti anchedove oltre la metà degli agriturismi risulta family-friendly. Fuori dal podio, seppur di poco, lachiude la classifica delle dieci regioni con la percentuale maggiore di strutture per famiglie il