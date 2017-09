Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Chiusura in cauto rialzo per la Borsa di Tokyo, in un panorama dei mercati asiatici caratterizzato da andamenti misti.A Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso con un rialzo dello 0,22% a 19.691,47 punti, mentre il Topix ha guadagnato appena lo 0,09% a 1.244,20 punti. Sul fronte macroeconomico, In Giappone, l'indice PMI manifatturiero, è stato rivisto al ribasso in agosto . L'indicatore misura il sentiment dei direttori di acquisto delle principali aziende del Paese. In calo oltre le attese la fiducia dei consumatori, in agosto., a dispetto del buon dato sul settore manifatturiero, elaborato da Caixin-Markit cede lo 0,03% mentre Shenzhen recupera lo 0,25%. Debole anche(-0,23%).invece mostra un frazionale vantaggio dello 0,09%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,scivola dello 0,11%, mentre Bangkok sale dello 0,24% seguita da+0,36%.. Altrove, fa beneche sale dello 0,17%.