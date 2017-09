Borse europee caute. Attesa per il lavoro USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per le principali borse europee, con gli investitori prudenti in attesa del dato sul lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,189. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.319 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,95%) si attesta su 46,78 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a 166 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,02%.giornata moderatamente positiva perche sale di un frazionale +0,34%. Piatta, +0,14% mentre, riflette un moderato aumento dello 0,67%., con ilche sta mettendo a segno un +0,42%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,22%),(+0,94%) e(+0,53%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,51%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,50%, in attesa dei dati sulle immatricolazioni di agosto.Nel lusso, buona performance per, che cresce dell'1,17%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,99%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+2,73%),(+2,05%),(+1,55%) e(+1,54%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,19%.