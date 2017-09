Borse positive. Focus sugli occupati USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono bene le principali borse europee che tagliano il traguardo di metà seduta con segni positivi. I fari degli addetti ai lavori sono puntati sul rapporto sull'occupazione americana , che potrà orientare la Federal Reserve nelle prossime settimane.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,191. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.318,5 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 46,77 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,07%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,72%. Si muove in progresso, evidenziando un incremento dello 0,31%.avanza dello 0,84%. Frazionale, con ilche sale dello 0,63% a 21.807 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,82%),(+1,88%) e(+1,20%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,74%) e(-0,52%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3%) in attesa dei dati sulle immatricolazioni, stasera a mercato chiuso. Il Lingotto beneficia ancora della indicazione positiva fornita ieri da Goldman Sachs.Tra gli altri industriali, fa bene, mostrando un incremento dell'1,68%.Nel lusso, denaro su, che registra un rialzo dell'1,63%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,44%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.del FTSE MidCap,(+5,66%),(+2,75%),(+2,72%) e(+2,11%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,51%.