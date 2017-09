Casa dolce casa: arredarla "a colori" ci libera dallo stress

(Teleborsa) -Un vero e proprio nido dove rifugiarsi, lontano da stress e problemi, dopo una lunga giornata di lavoro. La casa riflette chi siamo e allora è bene disfarsi di tutto quanto potrebbe causarci ulteriore stress.Al rientro dalle vacanze, quale miglior proposito che seguire alcuni semplici consigli che vi aiuteranno a trasformare la vostra casa in un luogo libero da ansia e stress, come suggerito da Habitissimo.- Ammucchiare cose e disordine non fa altro che aumentare lo stress, soprattutto se in stanze a vista. In particolare, per vivere meglio, ingresso, salotto e cucina devono sempre essere ben ordinati.-Via tende troppo coprenti per lasciare che i raggi del sole filtrino dalle finestre nel modo più naturale possibile dando brio alla casa.Secondo ricerche e studi di alcuni psicologi, le piante da interni sono elementi che aiutano a diminuire il livello di stress. Circondarsi, sempre senza esagerare per non incorrere nel risultato opposto, di piante e oggetti naturali può quindi avere un effetto benefico sul nostro stato d'animo e sulla nostra salute. Infine, spazio alleminimal e ai colori giusti.