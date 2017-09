Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Enrico Mattioli è entrato oggi a far parte del gruppoassumendo la carica diPianificazioneStrategica e Controllo, Amministrazione e Bilancio, a riporto dell’Amministratore Delegato.Il manager, che di recente ha rivestito la carica di Head of Group Strategic Planning, Control and Integrated Reporting presso un altro importate gruppo assicurativo, è stato inoltre nominato Chief Financial Officer del Gruppo Cattolica.