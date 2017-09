Cina, la manifattura continua a crescere grazie agli ordinativi

(Teleborsa) - L‘attività manifatturiera in Cina è cresciuta al ritmo più rapido di sei mesi grazie soprattutto all'incremento degli ordini per l‘export.L‘, nel mese di agosto, rispetto al 51,1 di luglio superando anche le stime degli economisti che erano per un calo a 50,9.Il dato si mantiene ben oltre la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione per il terzo mese di fila.I nuovi ordini sono cresciuti al ritmo più rapido in oltre tre anni mentre quelli relativi all‘export hanno registrato l‘incremento più solido in oltre sette anni.