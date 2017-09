Conti pubblici, Italia promossa a metà dall'UE. Moscovici: "La ripresa è buona notizia, ma ridurre debito"

(Teleborsa) - "Con un deficit al 3%, l'Italia non sarebbe in grado di ridurre il suo altissimo debito pubblico". Lo ha detto il, in un'intervista all'ANSA, suggerendo che l'Italia "ha bisogno di continuare a seguire quello che Pier Carlo Padoan chiama il sentiero stretto tra la riduzione del deficit e il sostegno della crescita". "", ha precisato il commissario.Per Moscovici "la buona notizia è chee questo faciliterà la riduzione del debito", la cui ampiezza "resta il principale punto debole" delle finanze pubbliche del Paese.In merito alle iniziative sollecitate più volte da Italia, Francia e Germania per avere un maggiore controllo sugli, in particolare quelli, il commissario, ha detto che "" e, in tal senso,".