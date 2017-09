Energica, nuovo accordo commerciale in Germania

Energica Motor Company

(Teleborsa) -rafforza nuovamente la sua presenza sul territorio tedesco, dopo aver annoverato un nuovo punto vendita vicino Monaco nelle scorse settimane.La casa costruttrice di moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un nuovo accordo commerciale in Germania presso il punto vendita AS-Motorradtechnik, sito nella regione Nordreno-Vestfalia, vicino Bonn e Colonia, che servirà una nuova importante area commerciale tedesca per Energica.“Il settore delle due ruote elettriche è in costante crescita, lo confermano anche le ultime statistiche del primo semestre 2017 fornite dall'Associazione Europea dei Costruttori, Acem”, affermaCompany S.p.A., “e per questo motivo abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza sul territorio. Siamo soddisfatti che l'investimento compiuto con l’ingresso di un Area Manager Germania stia funzionando e portando così rapidamente frutti sul mercato di lingua tedesca”.