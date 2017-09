Falck Renewables annuncia closing acquisizione parchi eolici in Norvegia

Falck Renewables

(Teleborsa) -ha effettuato il closing dell', società che detieneapprovati in– a Hennoy e Okla - per una capacità complessiva di circa 70 MW.Con questa operazione, avviata lo scorso 10 luglio , Falck Renewables rileva tale quota da Svelgen Kraft Holding AS - società norvegese di produzione di energia con un considerevole track record nel settore delle energie rinnovabili – con un, interamente autofinanziato, oltre a un potenziale earn-out di 3,8 milioni di euro.Nella fase successiva al closing il venditore dovrà adempiere ad alcune obligazioni relative alla connessione di rete. L’accordo prevede, inoltre, che Svelgen Kraft Holding AS rimanga come azionista di minoranza in Vestavind Kraft AS, condividendo la propria conoscenza del mercato locale, della produzione idroelettrica, della distribuzione, trading e vendita ai clienti finali, e che Falck Renewables possa esercitare un’opzione su ulteriori 125 MW di progetti eolici sviluppati in Norvegia da Svelgen Kraft Holding.