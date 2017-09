Intesa Sanpaolo, tre in corsa per Rep su crediti deteriorati

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Occhi puntati a Piazza Affari sui titoli bancari, in particolare suLa short list che punta alla gestione del, sarebbe stata definita. Si tratta dellaIn gara, secondo quanto anticipa MF-Milano Finanza sono rimasti Gwm in tandem con Pimco, Pillarstone insieme a Kkr e Coima, e infine Tpg insieme a Starwood e Prelios.La procedura - si legge sul quotidiano finanziario - prevede che, probabilmente con l'obiettivo diPer Coima, la società guidata da Manfredi Catella, già partner di Kkr in Italia su altri progetti, si tratta della prima operazione legata a non-performing immobiliare, e il ruolo accanto a Pillarstone sarà quello di partner tecnico, che dovrebbe occuparsi principalmente dell'asset management. Il progetto allo studio prevederebbe la creazione di un veicolo Spv con gli investitori chiamati a immettervi nuove risorse per massimizzare la capacita' di recupero dei crediti.