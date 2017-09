Italia, si conferma solida la crescita nel secondo trimestre

(Teleborsa) -. Durante il secondo trimestre il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, èrispetto al trimestre precedente e dell’nei confronti del secondo trimestre del 2016.Secondo l', dunque, sia la crescita congiunturale del PIL sia quella tendenziale sono rimastediffuse il 16 agosto scorso. Laper il 2017 è pari aRispetto al trimestre precedente,, con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dello 0,7% gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dello 0,7% e dello 0,6%.Laha contribuito per 0,3 punti percentuali alla crescita del PIL (+0,2% i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, +0,1% gli investimenti fissi lordi e contributo nullo della spesa della Pubblica Amministrazione, PA). Ancheha apportato un contribuito positivo (+0,1%), mentre quello dellaè risultato nullo.Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto dell’(+0,6%) e dei(+0,4%), mentre il valore aggiunto dell’è diminuito del 2,2%.