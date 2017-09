Mercato auto ancora in forte crescita. Fiat Chrysler tiene la strada

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -, dopo aver registrato un aumento del 6,23% a luglio . E' quanto comunica il Ministero dei trasporti, sulla base dei dati forniti dalla Motorizzazione. Sempre ad agosto, sono stati registrati 272.950, con un piccolissimorispetto ad agosto 2016.Il volume globale delle vendite (356.313 autovetture) ha dunque interessato per il 23,40% auto nuove e per il 70,60% auto usate.Complessivamente,, la Motorizzazione ha immatricolato 1.366.389, con un +rispetto allo stesso periodo del 2016. A gennaio-agosto ci sono stati 3.041.611di macchine usate, con unnel confronto con i primi otto dell'anno scorso.Il Gruppo, che include anche i marchi Lancia e Alfa Romeo ed i tre marchi americani (Chrysler, Jeep e Dodge), ha registrato una performance in linea con il mercato, con una 59.844 autovetture.Nei primi otto mesi dell’anno, con quasi 398 mila immatricolazioni, FCA aumenta le vendite del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2016 e ottiene una quota del 29,1%. Da segnalare i, che in agosto, e di, le cui registrazioni, con sette vetture tra le dieci più vendute del mese: Panda, Tipo e Ypsilon sul podio, oltre a 500L, 500, Punto e 500X.