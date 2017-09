New York apre in modesto rialzo

Dow Jones

Netease

(Teleborsa) -, nonostante i dati poco entusiasmanti sul mercato del lavoro (+156 mila posti di lavoro contro i 180 mila attesi, tasso di disoccupazione in risalita al 4,4%).Ilavanza a 21.996,19 punti; sulla stessa linea, losale in maniera frazionale, arrivando a 2.476,91 punti. Guadagni modesti anche per il(+0,29%); senza direzione lo(+0,19%).Al top tra i(+1,63%) e(+0,68%), mentre tra i, si posizionano(+2,14%),(+1,71%),(+1,63%) e(+1,12%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.Tra ledi maggior peso, in USA verrannocon ilalle 15:45 di questo pomeriggio, che secondo le stime sarà di 52,5 punti. Iluscirà alle 16:00 e, secondo gli analisti, sarà di 56,6 punti.