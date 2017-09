Piazza Affari chiude gli scambi in pole con Fiat Chrysler in rally

FCA

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Automotive

Chimico

Costruzioni

Immobiliare

Telecomunicazioni

Vendite al dettaglio

Fiat Chrysler

Brembo

UBI Banca

UnipolSai

Telecom Italia

Yoox

DeboleSaipem

Mediaset

(Teleborsa) -, grazie al rally del comparto auto condopo la promozione di S&P . A sostenere Milano anche il dato del PIL , che conferma la ripresa dell'economia italiana.Per il resto, le borse si sono concentrate sul, peraltro deludente, che non sembra anticipare nuove mosse della Fed. Migliore l'indicatore del PMI manifatturiero USA Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia sul parterre lo 0,25%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,36%.Aumenta di poco lo, che si porta a 170 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,07%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,72%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%, buona performance per, che cresce dello 0,74%., con ilche avanza a 21.859 punti (+0,87%), continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 24.122 punti. In denaro il(+0,74%), come il FTSE Italia Star (0,6%).A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 2,12 miliardi di euro, in calo del 7,56%, rispetto ai 2,3 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,5 miliardi di azioni, rispetto ai 0,57 miliardi precedenti.A fronte dei 214 titoli trattati sulla piazza milanese, 72 azioni hanno chiuso in calo, mentre 138 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 4 azioni del listino italiano.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,29%),(+1,25%) e(+1,14%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,03%),(-0,82%) e(-0,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,45%), dopo che S&P ha migliorato l'outlook sul rating a "positivo" da "stabile" . A ruota(+1,98%).Buona giornata per i finanziari come(+1,75%) e(+1,68%).La peggiore performance è quella registrata da, che ha chiuso in ribasso dell'1,18%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%., con un calo dell'1,03% a causa di realizzi.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.