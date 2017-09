Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.471,65 punti. Sale il(+0,94%), come l'S&P 100 (0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,81%),(+0,63%) e(+0,46%).del Dow Jones,(+2,44%),(+1,63%),(+1,09%) e(+1,03%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,50%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,50%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,98%.Altra i, si posizionano(+3,19%),(+2,71%),(+2,42%) e(+2,06%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,54%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,39%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,41%.