Scuola, nuovo anno al via fra poche luci e molte ombre

(Teleborsa) -: a dirlo è stato, presidente del sindacato della scuola, durante il suo saluto al Collegio dei Docenti del Liceo Classico Umberto I di Palermo. .Per il sindacalista, l’abnegazione di ottimi dirigenti scolastici non può essere l’antidoto per idella macchina organizzativa scolastica. Nulla possono fare, dinanzi agli, con quasi il 30% di cattedre oggi ancora prive del docente, alladi molti istituti che ha come capro espiatorio il preside, e aoppure adda corrispondere tramite il fondo d’istituto per progetti e attività aggiuntive.. Ma anche le ingiustizie sugli(personale tecnico -amministrativo), prima dimenticati per il potenziamento scolastico e poi assunti per un terzo, in appena 6.200, a fronte degli oltre 18 mila posti liberi.Tutto questo è accaduto proprio mentre i, anche a causa dell’illegittimo coinvolgimento diretto delle scuole nella salvaguardia della salute degli alunni, come è accaduto col, che hanno maggiori responsabilità su servizi, gestione del personale e sicurezza, in raffronto ai colleghi del pubblico e del privato, ma ricevono in cambio buste paga praticamente dimezzate