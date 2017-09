Ternienergia guarda alla mobilità smart e sostenibile

TerniEnergia

il titolo del gruppo

(Teleborsa) -La compagnia energetica tramite il suo braccio "digitale", sarà alla guida del progetto “”, interamente finanziato dall’tramite, l'Agenzia Europea per l'Innovazione e le Reti.Il progetto, di durata triennale, ammonterà circae coinvolgerà, tra i quali università e centri di ricerca, industrie e società di consulenza nell'ambito delle tecnologie per la mobilità, operatori di trasporto pubblici e privati, e associazioni Europee (tra cui EMTA, l'Associazione Europea delle Autorità per il Trasporto Metropolitano, e POLIS, l'Associazione Europea delle Città e delle Regioni per l'Innovazione nei Trasporti).” (Towards more accessIble and iNCLUSIve mObility solutions for EuropeaN prioritised areas) studierà e svilupperà soluzioni innovative per migliorare l'accessibilità e l'inclusività del trasporto in aree prioritarie al centro delle politiche sociali Europee, che saranno sperimentate in 6 paesi membri (Belgio, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Ungheria). Il riconoscimento europeo è, inoltre, in linea con l’obiettivo del gruppo di effettuare un, con focalizzazione sulle opportunità di business a maggior valore aggiunto nel campo delle smart services e solution applicate al settore efficienza energetica.Il progetto consentirà adi consolidare e sviluppare ulteriormente le proprie soluzioni per il, ampliando il proprio portafoglio di offerta con soluzioni ad alto contenuto innovativo e in grado di rispondere a primari bisogni del mercato dei servizi di mobilità. Inoltre la digital company sarà responsabile di una sperimentazione nell'in collaborazione con, interamente partecipata dal, che amplia la performance positiva odierna con un incremento dello 0,79%. Il quadro tecnico di suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,027 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,025.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)