Vivendi festeggia i conti del semestre, brilla anche il settore media

colosso francese dei media

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,02%.

A fare da assist alle azioni sono i conti del semestre annunciati da Vivendi, ieri sera a mercato chiuso. Il periodo si è chiuso con ricavi pari a 5,4 miliardi, in aumento del 7,8%. L'utile netto, invece, è sceso dell'80,7% a 176 milioni di euro. Confermati i target per il 2017.



Il gruppo attivo nei media, nella nota dei conti, ha anche confermato di "non esercitare alcun controllo di fatto su Telecom Italia ai sensi dell'art. 93 del Testo unico della finanza e dell'art. 2359 del codice civile". La partecipazione in Telecom "non è sufficiente a determinare alcuno stabile esercizio di una influenza dominante sulle assemblee dei soci di Telecom", ha spiegato Vivendi.

La buona performance del titolo Vivendi sulla piazza di Parigi, sta galvanizzando anche l'intero settore media europeo: l'indice di riferimento DJ Stoxx Media balza di oltre l'1,12%.



Il quadro di medio periodo di Vivendi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 20,67 Euro. Primo supporto individuato a 20,23. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 21,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)