Wall Street prosegue senza strappi ma su nuovi massimi

(Teleborsa) -, nonostante i dati poco entusiasmanti sul mercato del lavoro (+156 mila posti di lavoro contro i 180 mila attesi, tasso di disoccupazione in risalita al 4,4%). Buono invece il dato del PMI manifatturiero . A sostenere il mercato contribuisce la speranza che la Fed faccia slittare nuovi rialzi dei tassi.A new York, l'indiceconferma un incremento dello 0,32% a 22.019 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.478,95 punti. Sui livelli della vigilia ilRisultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,01%),(+0,76%) e(+0,55%).Tra i(+2,57%),(+1,63%),(+1,42%) e(+1,28%).La peggiore performance è quella di, che cede l'1,19%. Male anche, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%,, che arretra dello 0,70% e, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.