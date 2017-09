Auto elettriche, un mercato in espansione

Enel

(Teleborsa) -: tra ilil numero di veicoli a livello globale è cresciuto ad un tasso medio annuo delin termini di stock (superando i 2 milioni di unità nel 2016) e delin termini di nuove immatricolazioni.Sebbene l’sul totale dei mezzi sia ancora, (del parco auto edelle nuove immatricolazioni), si stima che questi ammonteranno a. Ciò anche in virtù dei progressi fatti dai nuovi player come la, che con quasiautoveicoli elettrici circolanti al 2016 (il primato in termini assoluti) attira sempre più i marchi occidentali , e da paesi storicamente green come lache presenta la più altasul totale circolante ().Anche il, seppure in ritardo nella transizione elettrica, ha visto salire il numero di immatricolazioni negli ultimi 11 anni ad un tasso medio annuo composto del, toccando quota. Un progresso che ha spintoassieme aad indagare le performance del territorio italiano, sviluppando un innovativo strumento di monitoraggio, l’I risultati, presentati all' omonimo forum del think thank svoltosi a, mostrano che i toscani sono i primi della classe in quanto a mobilità sostenibile: la loroè prima in classifica con un punteggio pari asu un valore massimo di(seguita da Lombardia ed Emilia Romagna), mentre nel ranking metropolitano èa posizionarsi in cima alla classifica, con un punteggio di 8,1, seguita da Milano (6,4 punti) e Roma (6 punti).che, ad esclusione della Puglia, si colloca nella parte bassa delle due classifiche.I numeri sull'occupazione e sul fatturato dimostrano quanto l’elettrificazione dei sistemi di trasporto sia: nel complesso il settore annovera già, mentre viene stimato che si potrebbero realizzare, fino ad oltrepassare i 300 miliardi nel 2030.