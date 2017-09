Eni sponsor dell'autodromo di Monza. In pista con i suoi biocarburanti

Eni

(Teleborsa) - L’Autodromo di Monza viene ribattezzatoedne diviene. Lo annuncia la società energetica, grazie alla- Automobile Club Italia, che avrà la durata di tre anni per il periodo 2017-2019. Eni diventa inoltre sponsor nazionale del"Attraverso questa partnership, che contribuisce a salvaguardare uno degli autodromi permanenti più antichi al mondo, Eni intende rinnovare il proprio sostegno ai valori dello sport, che è storia, tradizione, competizione e lealtà, valori nei quali la compagnia si riconosce e nei quali crede", ha dichiarato Claudio Granata, Chief Services & Stakeholder Relations Officer di Eni.Proprio il mondo dei motori è uno degli ambiti in cui Eni è maggiormente, mettendo a disposizione dellala propria capacità di. Questo per esempio realizzando carburanti diversi e innovativi, come il, prodotto nella bioraffineria di Venezia con la tecnologia proprietaria Ecofining, che permette la produzione di biocarburante utilizzando oli vegetali provenienti da coltivazioni o da prodotti esausti, riciclati o di scarto.La ricerca di Eni è il presente ma soprattutto è il futuro, e diversi sono i progetti di ricerca che vedono impegnata la compagnia, come per esempio lo sviluppo di processi per ricavare biocarburanti di alta qualità da rifiuti urbani e biomasse non alimentari.