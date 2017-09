Euronext arriva anche a Milano, puntando alle PMI

Euronext

(Teleborsa) -, borsa pan-europea che gestisce i mercati di Bruxelles, Parigi, Lisbona ed Amsterdam, oltre a Euronext London, lancia un'iniziativa europea, aprendo uffici in quattro nuovi paesi -. Questi Paesi, spiega una nota, sono stati scelti per via delle "notevoli opportunità di crescita nel settore tecnologico".I dati da record registrati negli ultimi anni, secondo Euronext, hanno dimostrato che "l'Europa è in procinto di diventare un'area chiave per le innovazioni pionieristiche".Per fare dell'Europa un hub per l'innovazione a livello mondiale, Euronext si impegna a contribuire a colmare il divario di finanziamento nelle fasi late-stage che vogliono crescere a livello globale. Euronext offre anche una soluzione al divario di liquidità affrontato da business angels (investitore informale in capitale di rischio, è una persona fisica che si appassiona a una startup, la finanzia e l’aiuta, portando, oltre al capitale, la propria esperienza, conoscenze, contatti. Il business angel a differenza dei fondi di investimento investe risorse proprie e spesso la sua motivazione non è esclusivamente finanziaria) e venture capitalists (un investitore che ha il capitale giusto per avviarsi). Questi vedono con favore la possibilità di rivolgersi ai mercati di capitali in Europa per cedere i propri investimenti nelle società tecnologiche europee.