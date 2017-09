IEG, all'EXPO 2017 Marzotto mette in focus circolarità e sostenibilità

(Teleborsa) -. Questi due dei temi chiave di, la grande manifestazione dedicata all'energia che si tiene in questi giorni ad Astana, dove partecipa anche, il player fieristico nato dall’integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza."Abbiamo in dote l’utilizzo delle materie prime e la forza di tecnologie sempre più avanzate per moltiplicarne l’effetto a beneficio di tutti; ma abbiamo anche la responsabilità di condividere le conoscenze, affinché diminuiscano gli eccessi di sfruttamento e si introduca il paradigma della Circular Economy, decisivo per garantire sostenibilità e un futuro al Pianeta e quindi alle prossime generazioni”.CosìVice Presidente Esecutivo di IEG, all’EXPO 2017, l’Esposizione dedicata all’Energia del futuro che la capitale del Kazakistan ospita dal 10 giugno scorso, e fino al 10 settembre, con la partecipazione di 115 Paesi e di venti organizzazioni mondiali (tra cui Onu, Unesco e Osce).Il sistema ambiente dell’Italia ha raggiunto. Un esempio è il, riferimento per la Circular Economy, si mira a produrne, ovvero il 12% del fabbisogno di gas naturale. Traguardi possibili con una adeguata gestione dei rifiuti abbinata al know-how del settore. L’Italia è quarta al mondo (dopo Germania, Cina e Stati Uniti) per la produzione di biogas da agricoltura con una potenza elettrica installata di oltre mille megawatt (2,4 miliardi di mc di gas naturale)., promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del National Day Italia e alla presenza dell’Ambasciatore italiano Stefano Ravagnan, nel corso del workshop Transition Towards a low carbon economy: scenarios and technologies.Con Matteo Marzotto il Professor, membro della Direzione Generale Energia alla Commissione Europea e Presidente Comitato Scientifico di, il cui atteso intervento si è focalizzato sulle tematiche dell’, fornendo un quadro internazionale su politiche e scenari.