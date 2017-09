Il caso Fincantieri-STX verso una soluzione: vertice Francia-Italia l'11% settembre

(Teleborsa) -sul pale però si nutre un certo ottimismo, dopo le dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati, i ministri dell'economia francese e italiano, da Cernobbio ed unfra i due governi, fissato per l'11 settembre, per discutere della questione.Il caso fa riferimento all' acquisto della maggioranza dei cantieri navali STX France da parte dell'impresa italiana Fincantieri, bloccata temporaneamente da Parigi, che recentemente sembra andare nella direzione del protezionismo.Ilnon fa marcia indietro e, pur confermando che vi sonocon il collega d'oltralpe, ribadisce, in merito alla sulla volontà di Foncantieri di ottenere il 51% di STX., che ribadisce "gli investimenti italiani in Francia sono benvenuti e spero che lo siano anche gli investimenti francesi in Italia". A fine luglio però Parigi aveva nazionalizzato i cantieri navali STX . Il ministro, confermando l'incontro in agenda il prossimo 11 settembre, ha parlato diemerse nell'ultimo periodo ed ha, presidente degli industriali europei, aveva già avuto un pranzo di lavoro con il ministro Le Maire, a Cernobbio, ed aveva anticipato che lì'11 settembre Parigi presenterà a Padoanper risolvere la questione STX, probabilmente in relazione alla parte militare, che è quella strategica per la sicurezza della Francia.Il commissario europeo agli Affari Economici,, non ha voluto commentare le trattative, limitandosi a dire "ci auguriamo che il governo italiano e francese collaborino e trovino una soluzione".