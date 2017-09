IMA, collocamento quota minoranza GIMA TT dedicato a Istituzionali

IMA

(Teleborsa) -precisa che il destinate a sbarcare sul MTA , sarà rivolto esclusivamente aed avrà ad oggettodella società, considerato l’esercizio dell’opzione Greenshoe.È previsto che ad esito del collocamentodi GIMA TT. Le due società assumeranno, nei confronti dei joint global coordinators, un impegno didecorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni. Inoltre, simili impegni di lock-up per un periodo di 365 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni saranno assunti nei confronti dei joint global coordinators da alcuni amministratori di GIMA TT.L'operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana ed al rilascio dell’autorizzazione da parte di Consob.BofA Merrill Lynch, Equita SIM, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit Corporate and Investment Banking agiranno come joint global coordinators e joint bookrunners. Equita SIM agirà inoltre anche in veste di sponsor.