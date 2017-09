Massimo Zanetti estende presenza in Indonesia

Massimo Zanetti Beverage Group

(Teleborsa) -dal precedente proprietario tramite la sua consociata, che permarrà come partner strategico del Gruppo a lungo termine.. L'acquisizione di PT Caswells Indonesia rientra perfettamente nella strategia del Gruppo, che si prefigge di penetrare il canale Food Service, oltre al mercato Single Serve. A seguito di questa acquisizione, il Gruppo mira a creare grandi opportunità sinergiche di cross-selling dei propri prodotti ( come "Boncafè Segafredo Zanetti e "La San Marco".) In Indonesia, e di migliorare l’impiego delle risorse interne che accresceranno il nome del brand e l’efficienza operativa.In seguito al completamento dell’operazione, il Gruppo farà richiesta all’autorità indonesiana competente per provvedere al cambio della ragione sociale di PT Caswells in "Pt Bon Cafè Indonesia", tale processo sarà completato in due mesi circa."Questa acquisizione rappresenta un’ulteriore pietra miliare diper costruire una forte presenza in Asia, il pilastro della strategia del Gruppo per accrescere le attività di business nella nazione e regione a più alta crescita di consumo di caffè del mondo. Il gruppo proseguirà la sua espansione, alla ricerca di opportunità per divenire un leader in Asia soprattutto nel canale Food Service e continuerà a migliorare le relazioni con i clienti servendo eccellenti prodotti e servizi,” dichiara infine Pascal Héritier, Chief Operating Officer di Massimo Zanetti Beverage Group."