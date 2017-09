Mercati in rosso penalizzati dalle tensioni internazionali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Nelle sale operative tornano i timori per l' escalation di tensione internazionale dopo il test nucleare della Corea del Nord . Un evento che ha fatto scattare di nuovo laLe borse continentali non hanno potuto beneficiare nemmeno delle indicazioni della Borsa di Wall Street, chiusa oggi per il Labor Day Leggera crescita dell', che sale a quota 1,191. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,80%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 47,51 dollari per barile.in calo, che riporta un misero -0,33%, sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,36%. Stessa intonazione per(-0,38%)., riportando una variazione pari a -0,31% sulTra idi Milano, in evidenza(+4,34%),(+1,29%),(+0,60%) e(+1,61%).i, conche chiude le contrattazioni a -2,29%.scende del 2,21%.Calo deciso per, che segna un -1,45%.Sotto pressionecon un ribasso dell'1,50%., dopo che il caso con STX si va