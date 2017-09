Mondo TV fa affari in Medio Oriente

Mondo TV

(Teleborsa) -ha annunciato la vendita di due importanti serie a, per il canale DKids che trasmette in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa.Si tratta di, spettacoli destinati ai bambini più piccoli, che andranno in onda sul canale pay DKids in Medio Oriente e Nord Africa come parte di un accordo di trasmissione biennale a partire dal 2018.L'accordo è rilevante per il Gruppo, in quanto DKids è un canale televisivo per bambini di proprietà di Discovery Communications, e lanciato nel 2016 attraverso la regione MENA, il canale è disponibile esclusivamente su beIN (canale 110) con trasmissione ininglese e in arabo, dando grande supporto allo sviluppo dei piani L & M nella regione.A Piazza Affari ildel gruppo attivo nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, sta risalendo dai minimi di giornata mostrando una frazionale discesa dello 0,47% a 3,78 euro.