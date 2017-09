Novartis, nuovo CEO dal prossimo anno

Novartis

il titolo a Zurigo

(Teleborsa) -. Il numero uno della big farmaceutica svizzera lascerà il suo incarico dopo 8 anni tumultuosi in cui la compagnia ha registrato consistenti perdite , frutto anche della decisione di aver puntato su nuovi medicinali per rimpiazzare brevetti di successo.A prendere il suo posto sarà, attualmente a capo della divisione di sviluppo. Giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,87% rispetto alla seduta precedente. Il quadro di medio periodo ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 80,42 CHF. Primo supporto individuato a 80,12. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 80,72.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)