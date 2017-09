Sirti, Roberto Loiola nuovo CEO

(Teleborsa) -è il nuovo Chief Executive Officer di, azienda italiana leader nella progettazione, costruzione e manutenzione di reti, nonché in altri servizi e soluzioni per il settore IT, telecomunicazioni, energia e trasporti., amministratore delegato di Pillarstone e presidente di Sirti, ha dichiarato: "Roberto Loiola è un leader altamente qualificato nel settore delle Telecomunicazioni, con una profonda conoscenza delle esigenze dei clienti avendo negli anni conseguito importanti risultati in Italia e nel mondo. Siamo felici che abbia deciso di entrare in Sirti come CEO"."Sono molto orgoglioso di essere stato chiamato a condurre la squadra di Sirti in un periodo di radicali cambiamenti nel settore, durante il quale intendo guidare la trasformazione dell'azienda - ha dichiarato Loiola - . Il nostro obiettivo, comune con Pillarstone, è di creare valore strategico tangibile per i nostri clienti, tutti i nostri stakeholder e per i dipendenti."