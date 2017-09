Titagarh Firema Adler, CdA nomina Vincenzo Soprano nuovo amministratore delegato

(Teleborsa) -è il nuovo amministratore delegato di. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della società metalmeccanica che produce e manutiene carrozze ferroviarie nata nel 2015 con l'acquisizione della Firema Trasporti da parte di una cordata indiana.Vincenzo Soprano ha ricoperto in passato posizioni di vertice in numerosi gruppi multinazionali. In passato ha ricoperto importanti incarichi come Chief executive officer di Trenitalia; direttore centrale Strategie di Ferrovie dello Stato chief production officer di Alitalia