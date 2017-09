Volkswagen ancora alle prese con i richiami

Volkswagen

(Teleborsa) -. Questa volta il gruppo sarà costretto a ritirare dalla circolazione circa 1,8 milioni di veicoli in Cina perIl provvedimento è stato annunciato dalleresponsabili della sicurezza stradale, e riguarda le Magotans prodotte tra 2007 e 2014, le Volkswagen CCs prodotte tra 2009 e 2014, le Passat degli anni 2011-2015 e un numero più marginale di vetture importate (circa 19 mila). Il marchio di Wolfsburg assieme alle sue joint venture locali, la Saic Volkswagen e la Faw-Volkswagen, provvederàGià a marzo di quest'anno la compagnia era stata costretta a. Non ci sarebbero collegamenti invece con lo scandalo Dieselgate (+0,12%) in una Francoforte in lieve rialzo (+0,72%), mentre lo status tecnico di medio periodo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 127 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 128,1, mentre il primo supporto è stimato a 126.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)