Aeroporti, ENAC e SACAL firmano la convenzione per l'Aeroporto Crotone

(Teleborsa) -, società che gestisce i principali aeroporti calabresi, per. Lo ha annunciato Ente nazionale per l'aviazione civile, sottolineando che l'accordo ha unaLa firma è stata posta dal Direttore Generale dell'ENAC,, e dal Presidente della società SACAL,La società SACAL era risultatarelativi alla gara bandita dall'ENAC per l'affidamento della concessione della gestione totale degliLa convenzione odierna, che specifica tutti gliche SACAL si assume per la gestione dello scalo di Crotone, è unper il rilascio della concessione trentennale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che avverrà attraverso l’emanazione di un apposito decreto interministeriale.