Borsa Italiana annuncia il lancio di una vetrina dedicata ai brand italiani quotati

(Teleborsa) - "Il Lifestyle è un settore fondamentale per la crescita della nostra economia", ha dichiarato, Amministratore Delegato di, nel primo dei tre giorni dell' Italian Equity Week , occasione unica di confronto tra società, investitori e analisti sulle opportunità e le sfide di uno dei settori più rappresentativi del nostro Paese nel mondo. "Per rafforzare ulteriormente la crescita e la visibilità delle aziende quotate sul nostro mercato siamo particolarmente contenti di annunciare oggi il lancio di una vetrina dedicata ai brand italiani quotati. Gli investitori avranno così modo di selezionare immediatamente i titoli italiani caratterizzati da una forte riconoscibilità del proprio brand indipendentemente dal settore di appartenenza. Per la selezione Borsa Italiana si avvarrà di un panel di esperti. Alcuni dei titoli così selezionati saranno poi inclusi in un indice realizzato da FTSE Russell"."I numeri di raccolta delle IPO confermano il forte interesse degli investitori di tutto il mondo per questo settore chiave del Made In Italy e il posizionamento di Milano come piazza di riferimento a livello internazionale - ha commentato, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana -. Grazie alla presenza sul listino di importanti società quotate e a un network di investitori da oltre 45 Paesi, Borsa Italiana si propone come un catalizzatore di risorse finanziarie a favore delle imprese del Lifestyle rafforzandone il posizionamento nella comunità di stakeholders a livello internazionale".