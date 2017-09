Festività, caldo e spese benessere tirano le vendite della grande distribuzione

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2017 la(centri commerciali e grandi magazzini) è stataL’Italia ha, dunque, registrato la, come Francia (+3,2%), Regno Unito (+2,9), Spagna (+2,9) e Germania (+2,3).Lei e le alte, ma anche un rinnovato interesse per il comparto alimentare e per i prodotti salutistici. Gli incassi, in tutta l’area considerata, sono aumentati in media del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.Sono i dati diffusi dal, che ha preso in esame l’andamento delle vendite dei beni di largo consumo nella Gdo di 21oltre che da fattori stagionali, da quattro coefficienti che si sono manifestati nella maggior parte dei Paesi: il miglioramento delle condizioni economiche generali, la crescita dell’occupazione, l’aumento della fiducia dei consumatori e il contenimento dell’inflazione - commenta Romolo de Camillis, retailer director di Nielsen Italia -. Per quanto riguarda in particolare".