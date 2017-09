In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,07%) e si attesta su 21.753,31 punti in chiusura, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.457,85 punti. Variazioni negative per il(-0,92%), come l'S&P 100 (-0,8%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,20%),(-1,42%) e(-1,14%).del Dow Jones,(+1,88%),(+1,63%),(+1,46%) e(+0,82%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,71%.Crolla, con una flessione del 3,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,42%.Altra i, si posizionano(+2,99%),(+1,87%),(+1,76%) e(+1,72%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,88%.In caduta libera, che affonda del 3,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,47 punti percentuali.